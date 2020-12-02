تجديد حبس نجل وزير سابق دهس شابا بأكتوبر.. ومصادر: إحالته للمحاكمة خلال أيام

أمر قاضي المعارضات، اليوم، بتجديد حبس نجل وزير سابق، لمدة 15 يوما، لاتهامه بقتل شاب عن طريق الخطأ، فى حادث على طريق الواحات، وقع قبل أسبوعين، والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات، تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية، خلال الأيام المقبلة.

التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية، وأشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قالت إن المتهم المحبوس، كان يقود سيارته ماركة بي إم دبليو، على طريق الواحات بسرعة جنونية، ودهس الضحية أثناء مروره الطريق، ثم لاذ بالفرار، بينما لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته.

وتلقت النيابة العامة، محضر الواقعة والتقرير الطبي، الذي أعده أحد المستشفيات حول ملابسات وفاة الضحية، وأمرت بسرعة تحديد وضبط المتهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت الأجهزة الأمنية، مناقشة شهود العيان حول الحادث، والذين أدلوا بمواصفات السيارة التى كانت متجهة فى الطريق المؤدي لمدينة الشيخ زايد، وكان يسير بسرعة جنونية، وبدأ فريق بحث من ضباط مديرية أمن الجيزة، فحص السيارات المشابهة للمواصفات.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم وبيانات السيارة التى تطابقت مع أقوال شهود العيان، وأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وأعدّت الشرطة كمائن لضبطه، حيث تمكنت إحداها من القبض عليه.

وبمناقشة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على الجهات المختصة للخضوع لكشف طبي، للوقوف على تعاطيه المخدرات من عدمه.

وأثبتت التقارير الطبية، إيجابية العينة المأخوذة من المتهم، بما يؤكد رواية شهود العيان حول القيادة بشكل جنوني.. وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم على ذمة القضية.