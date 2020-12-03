عقاب كورونا.. تصريح قاس من الأمير هاري عن "سوء سلوكنا"

دعا الأمير البريطاني هاري، إلى تطبيق مزيد من الإجراءات الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ملمحا إلى أنّ جائحة كورونا تمثل عقابا من الطبيعة.

وقال الأمير هاري، خلال حوار يتعلق بالشؤون البيئية مع الرئيس التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية المتخصصة في بث الأفلام الوثائقية عن المناخ: "قال لي أحدهم في بداية الوباء، يبدو الأمر كما لو أنّ الطبيعة الأم دفعتنا للانعزال بسبب سوء السلوك، لنفكر فيما اقترفناه".

وأضاف: "ذكرني ذلك بالتأكيد بمدى ارتباطنا جميعا، ليس كأشخاص فحسب ولكن من خلال الطبيعة. نحن نأخذ الكثير منها ونادرا ما نرد"، حسب ما نقلت "رويترز".

وتابع: "كل قطرة مطر تسقط من السماء إغاثة للأرض العطشى. فلم لا يكون كل منا قطرة مطر؟، لو أنّ كلا منا اهتم؟، نحن نهتم لأننا مضطرون لذلك، لأن الخلاصة هي أنّ الطبيعة مصدر الحياة بالنسبة لنا".

وسبق وأدلى هاري وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، بآرائهما في قضايا مثل العرق والبيئة منذ تنحيهما عن أدوارهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في نهاية مارس وانتقالهما إلى كاليفورنيا.

وكان هاري وميجان تعرضا لهجوم من وسائل إعلام بريطانية، اتهمتهما بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة، بينما هما من دعاة حماية البيئة.