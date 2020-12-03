الإحصاءات السكانية: 31.1% نسبة إنفاق المصريين على الطعام في 2019

قال طاهر حسن صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات، إنّ الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية يقدر بنحو 59.3%، إضافة إلى التحويلات من خارج الأسرة كدعم أو غيره، وجار طرح 2.6% وهي التحويلات التي خرجت من الأسرة للغير.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي بشأن نتائج بحث الدخل والإنفاق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "بالنسبة إلى متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة عام 2019 مقارنة بعام 2018، كان 61.9% بعد أن كان 53.7% في العام الذي سبقه، أما بالنسبة إلى الريف فقد كان 54.5% مقارنة بـ48.5% بعام 2018، وكان 59.9% في عام 2018 وارتفع ليصبح 51.3%".

وتابع رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات: "بالنسبة إلى المجموعة السلعية التي تتناولها الدراسة فإنّ أولها الطعام والشراب، وانخفضت من 35% في عام 2017-2018 إلى 31.1% في دورة 2019-2020، يليها المسكن ومستلزمات إذ وصل إلى 19.2%، وكانت الرعاية الصحية 10.4%، والانتقالات والنقل بواقع 7.6%، أما بند الثقافة والترفيه فوصل إلى 2.3% من إجمالي استهلاك الأسرة عام 2019-2020".

وواصل: "بالنسبة إلى الطعام والشراب فهذه المجموعات عبارة عن اللحوم والخضراوات والحبوب والخبز والألبان والجبن إلى آخره، ووصل الاستهلاك من اللحوم ومنتجاتها لنحو 26.1%، بعدما كانت في 2017-2018 نحو 26.4%".

وأردف: "لو جمعنا البنود التي زادت وتلك التي نقصت في الإنفاق سنجد أنّهم متساوين، أي أنّ ما وفره المواطنون من الطعام والشراب انتقل إلى مجموعات سلعية أخرى، وكانت أهم المحافظات الحدودية والوجه القبلي أعلى قيمتين في نسبة الإنفاق الفعلي للأسرة على الطعام والشراب".