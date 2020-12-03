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محمود مسلم

برلماني: الاستقرار السياسي في لبنان شرط تحقيق التوازن الاقتصادي

كتب:

حسام ابو غزالة
11:28 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

دعا النائب الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، المجتمع الدولي والإقليمي إلى مساندة لبنان بصوة أوسع، عبر الدفع بمزيد من المخصصات المالية والاقتصادية لدعمها ومساعدتها في الخروج من محنتها الحالية.

وقال "محسب"، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان برعاية دولية ومشاركة موسعة، حملت رسائل واضحة بضرورة تقديم مزيد من الدعم لحل الوضع المتأزم في لبنان الشقيق.

وأضاف مساعد رئيس الوفد، أن مصر من أوائل الدول التي بادرت بإرسال مساعدات إلى لبنان، عقب أزمة انفجار مرفأ بيروت منذ عدة أشهر؛ لمساعدته على التعافي من آثار تلك الكارثة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وأشار أيمن محسب، إلى أن الاستقرار الاقتصادي في لبنان لا يمكن أن يحدث دون تحقيق الاستقرار السياسي، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال كلمتة كاتفاق على تشكيل حكومة وطنية جديدة من ذوي الخبرة والنزاهة، بعيدا عن المحاصصة والاصطفاف السياسي، نزولا على رغبة الشعب اللبناني نفسه.

وشدد النائب على أهمية القضاء على حالة النزاع والتناحر السياسي الدائر في لبنان؛ لتتمكن الدولة من استعادة عافيتها الاقتصادية من جديد، وتجاوز آثار الانفجار الكارثي، مع الأخذ في الاعتبار الأعباء التي يضيفها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يتطلب تكاتف جميع الجهود لعبور هذه الفترة الحاسمة.

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