البرلمان العربي يشارك في اجتماع الأمم المتحدة لبحث دعم ضحايا الإرهاب

تلبية للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في الاجتماع المشترك الثاني بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضيا اليوم الخميس، 3 ديسمبر 2020، وبناء على قرار صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شارك معالي النائب علوي الباشا ناصر عضو البرلمان العربي في هذا الاجتماع الهام، والذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وتعويضهم.

وخلال المناقشات، ألقى معالي النائب علوي الباشا ناصر مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أهمية التوصل إلى تشريع نموذجي موحد بما ينسجم مع مبادئ العدالة والنظام والقانون الدولي الإنساني ومصالح الدول والشعوب كافة، لا سيما وأن الإرهاب ظاهرة كارثية عابرة للحدود لا تقتصر على مجتمعات بعينها، مضيفا أن الدول العربية تعاني كثيرا من مشكلة ضحايا الإرهاب باعتبارها من أكثر المجتمعات التي عانت من مخاطر هذه الظاهرة.

وأشار معالي النائب في مداخلته إلى مخاطر الدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام الإيراني إلى أذرعه في المنطقة وتسليحه للميليشيات المسلحة المتطرفة واستهدافها للمدنيين الأبرياء، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات العربية.

وأكد في ختام مداخلته على استعداد البرلمان العربي التام لدعم كل الجهود اللازمة للتوصل إلى هذا النموذج التشريعي الموحد، باعتباره خطوة مهمة نحو تنسيق الجهود الدولية بشأن دعم ضحايا الإرهاب وتعويضهم وحماية حقوقهم.