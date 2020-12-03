المركزي للإحصاء: 6408 جنيهات متوسط إنفاق الأسرة على الصحة في 2019

قال طاهر حسن صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على خدمات الرعاية الصحية ثالث أهم بند من بنود الإنفاق الخاصة بالأسر المصرية في عام 2019-2020.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن نتائج بحث الدخل والإنفاق: "نسبة الإنفاق عليها بلغت 10.4% سنويا وكانت أهم النفقات على المنتجات والأجهزة والمعدات الصحية بنسبة 51.2% تختلف من الحضر والريف، أما بالنسبة إلى خدمات المرضى في العيادات الخارجية فقد وصلت إلى 31.6%، و17.1% على خدمات المستشفيات، تنفق الأسرة في المتوسط 6408 جنيهات على الخدمات الصحية".

وتابع: "أما البند الرابع من بنود الإنفاق أو المجموعات السلعية فهو التعليم، فقد كانت تبلغ 58.4% هي نسبة الأسرة التي تحتوي على أفراد ملتحقة بالتعليم، وكانت على مستوى الجمهورية 8850.6 تنفقه الأسرة على التعليم بنسبة 12.5%".

وأردف: "بالنسبة إلى بنود الإنفاق على التعليم فإن المصروفات والرسوم الدراسية احتلت 38.6% من إجمالي المنفق على التعليم للأسر التي لديها أفراد في التعليم، أما الإنفاق في الدروس الخصوصية فقد بلغ 28.3%، أما الكتب الدراسية والمستلزمات المدرسية فقد بلغت 11.3%، واختلفت القيم من الحضر إلى الريف".