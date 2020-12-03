قافلة مجمع البحوث الإسلامية توزع 6 أطنان أرز على المستحقين في مطروح

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن توزيع 100 بطانية و300 "لحاف" و6.5 طن أرز و طنين مكرونة و1.5 طن عدس على الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القافلة لم تقتصر على الجانب التوعوي فقط، وإنما تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للمستحقين.

وقال "عبدالعظيم" في تصريح له، اليوم، إن القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية واصلت أعمالها والتي تستمر على مدار 4 أيام فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لنشر التوعية الدينية وسماحة الإسلام ووسطتيه بمحافظة مطروح.

وأضاف أن برنامج عمل القافلة يستهدف تواجد وعاظ الأزهر الشريف بمدن مرسى مطروح، والحمام وواحة سيوة والقرى التابعة لها، خلال مدة عمل القافلة من أجل معايشة واقع الناس، والوصول إليهم مهما اختلفت مواقعهم وإهتماماتهم من أجل تبسيط المعاني لهم بمختلف فئاتهم العمرية والفكرية، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشكلاتهم والرد عليها.

وأشار إلى عقد لقاءات حيوية تقوم على التفاعل المباشر مع الجمهور المستهدف في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي مع بيان أهمية القيم الأخلاقية فى حياة الناس، وأهمية الإنتاج والعمل فى هذه المرحلة، وغيرها من الموضوعات المهمة، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القافلة.

من جانبه وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الشكر لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على دور الأزهر الدعوي والاجتماعي الهام باعتباره الدرع الحصين للإسلام، وعلى إهتمامه الدائم بمحافظة مطروح وتوجيه قوافل دعوية لنشر الخطاب الديني الوسطي، وسط ترحيب أهالي المحافظة وتعاونهم مع مثل تلك القوافل الدينية لما للأزهر من مكانة كبيرة فى قلوبهم مع تقديم الدعم وتذليل جميع العقبات لتحقيق أهداف تلك القوافل.