واشنطن: إيران عليها إطلاق سراح مواطنينا باقر نمازي ونجله ومراد طهباز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه على إيران إطلاق سراح مواطنينا باقر نمازي ونجله ومراد طهباز، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف بومبيو، أنه لا صفقات مع إيران قبل إطلاق سراح مواطنينا المعتقلين.

وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على سياماك نمازي وهو في منتصف الأربعينات من العمر في أكتوبر 2015 أثناء زيارة إلى أسرته في طهران.

وفي فبراير الماضي، اعتقل الحرس الثوري والده باقر "80 عاما" المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ويحمل أيضا جنسية مزدوجة.