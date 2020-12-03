عثر عليه مقتولا.. مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لحل لغز مقتل سائق توكتوك

تكثف مباحث مركز كفرالشيخ، جهودها لكشف غموض حادث العثور على شاب عثر عليه مقتولا، وملقى بجوار ترعة ميت يزيد المجاورة لمدينة مسير.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطه كفرالشيخ، بعثور الأهالى على جثة مجهولة لأحد الشبان ملقاة على الطريق بجوار بحر ميت يزيد المجاور لمدينة مسير.

وجه مدير الأمن بتكثيف التحريات لكشف غموض العثور على جثة الشاب مقتولا، وأسفرت التحريات التى أجراها الرائد عمرو عوض ، رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، تحت إشراف العميد إيهاب عطيه مدير إداره البحث الجنائى بكفرالشيخ، أن المجنى عليه يعمل نجارا، وهو" ع ع ز"، 18عاما من تقسيم 4 شارع الاسكندريه بمدينه كفرالشيخ.

وأكد مصدر أن الجثة وجد بها بعض الطعنات من خلال المعاينة الأولية للجثمان الذي جرى نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تبين سرقة التوك توك الخاص به، ومازال البحث جاريا عن القتلة مرتكبى الجريمة، وتولت النيابة التحقيق فى الحادث، والوصول إلى مرتكبي وتقديمهم إلى العدالة.