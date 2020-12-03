المغرب: 4434 إصابة جديدة بكورونا.. وتمديد الطوارئ الصحية حتى 10 يناير

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4434 إصابات جديدة بفيروس كورونا المكستجد "كوفيد 19" ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 368 ألفا و624 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية في بيان، إلى أنه جرى تسجيل 78 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6063 حالة، كما جرى تسجيل 4750 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 318 ألفا و حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و648 ألفا و367 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.ك ف

وقررت السلطات المغربية، تمديد حال الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"الإخبارية.