جو بايدن يكشف خطته لمكافحة كورونا خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه "سيطلب من الأمريكيين لبس الكمامة خلال الـ100 يوم الأولى من تسلمه لمهامه في البيت الأبيض؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "بايدن" في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، أن ذلك ليس للأبد، فقط لـ100 يوم، متابعا: "أعتقد أننا سنرى خفضا هائلا في انتشار الفيروس الذي تسبب في مقتل أكثر من 282 ألف شخص في أمريكا".

وأشار الرئيس المنتخب إلى أنه سيصدر أمرا بلبس الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل، موضحا أن سيقوم بذلك في يوم تنصيبه (20 يناير المقبل).

وأكد جو بايدن، أنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الطبيب آنتوني فاوتشي، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كورونا.