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حزب سياسي بأسيوط يطالب وزير الثقافة بإعادة نشاط "مسرح ساحل سليم"

كتب:

سعاد أحمد
11:18 ص | الجمعة 04 ديسمبر 2020
هلال عبد الحميد أمين الحزب المصرى الديمقراطى بأسيوط

هلال عبد الحميد أمين الحزب المصرى الديمقراطى بأسيوط

 تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أسيوط بمذكرة لوزير الثقافة، إيناس عبدالدايم، لإعادة النشاط المسرحي لفرقة مسرح ساحل سليم.

وقال هلال عبدالحميد، أمين الحزب في مذكرته، أن فرقة ساحل سليم المسرحية من أقدم الفرق المسرحية في الأقاليم الثقافية، جرى تأسيسها عام ١٩٤٥، ونجحت في مواجهة الارهاب بالصعيد من خلال الإبداع المسرحي، وتعرضت لهجوم من الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن الفرقة خرّجت أجيالاً من المسرحيين وفازت بالعديد من الجوائز بمهرجانات مصر المختلفة،  ما يستدعي دعمها لمواصلة نشاطها وتأدية رسالتها من خلال نشر الوعي عبر الأعمال المسرحية.

 

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