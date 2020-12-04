فيديو.. شاروخان يطلق مسابقة مفاجئة: الجائزة إقامة بمنزله لمدة يومين

أطلق النجم الهندي شاروخان مسابقة جددة من نوعها، يحصل الفائز فيها على فرصة للعيش داخل منزل النجم الهندي في مدينة نيودلهي، لمدة يومين.

يطلب من كل الراغبين في الاشتراك بالمسابقة، تفسير معنى الحركة الشهيرة للفنان شاروخان، في أفلامه، وهي الترحيب بفتح الذراعين، ومن يستطيع الإجابة بشكل صحيح يفوز بالجائزة، وفقا لبرنامج "The Insider بالعربي".

يعد شاروخان أحد أشهر الممثلين على مستوى العالم، وهو ممثل ومنتج وإعلامي هندي، وُلد في مدينة نيودلهي عام 1965، وتوفي والده حينما كان لا يزال في الخامسة عشر من عمره، وتوفيت بعدها والدته مما دفعه للانتقال إلى مدينة مومباي.

درس النجم الهندي شاروخان، الاقتصاد في الجامعة وحاز بها على درجة البكالوريوس من كلية هانسييراج، كما حصل على درجة الماجستير في مجال الاتصال الجماهيري من جامعة الملة، ودرس في المدرسة الوطنية للدراما في دلهي، ومنذ ذلك الوقت عمل بين التليفزيون والمسرح، لكن توجهه للسينما جاء مع مطلع التسعينات من خلال فيلم "Diwana"، ومن ثم بدأ مشواره إلى العالمية وتوالت أعماله.