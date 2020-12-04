"مياه أسيوط": تجربة إعادة تدوير الزيوت تستهدف سلامة شبكات الصرف الصحي

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، تجربة عملية لكيفية صناعة الصابون من الزيوت المستخدمة بدلاً من التخلص منها بشبكات الصرف الصحى، ضمن خطة التوعية التى تنفذها للحفاظ على شبكات الصرف الصحى وتجنب حدوث مشاكل صحية وبيئية نتيجة انسدادات الشبكات لإلقاء تلك المخلفات.

إعادة تدوير المخلفات البسيطة والاستفادة منها

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن مثل هذه التجارب التى تقدمها الشركة لعملائها، تستهدف كيفية استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وإعادة تدوير المخلفات البسيطة والاستفادة منها بشكل آمن.

حماية وتعزيز صحة المواطن

وأضاف أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحى يساهم فى حماية وتعزيز صحة المواطن الأسيوطى وتوفير بيئة صحية سليمة.

وأوضح أن هذه التجربة يتم تنفيذها بصفة دورية بمختلف المدارس التى تزورها فرق التوعية، وتوضيح أن هذه الزيوت التى يتم سكبها بشبكات الصرف الصحى تشكل كتلة من الدهون الصلبة التى تتعلق بها العديد من الرواسب، ما يسبب حدوث انفجارات أو طفوحات لمياه الصرف الصحي، ما يحدث الضرر بالمنطقة.

تقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه في إطار حرص الشركة على صحة العاملين وارتقاءً بالإجراءات الاحترازية لدواعي فيروس كورونا اتخذت الشركة عدة إجراءات داخلية تُسهم في تقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين بالشركة.

توفير بروتوكول العلاج الذي يحدده الطبيب

وأشار صالح إلى أنه تم التعاقد مع طبيب استشاري في الأمراض المعدية بجانب الطبيب الأول بالشركة، وتوفير أسطوانتي أكسجين مع جهاز قياس الأكسجين بكل فرع، والتعاقد مع بعض شركات الأدوية لتوفير بروتوكول العلاج الذي يحدده الطبيب بالإضافة إلى استمرار صرف إعانة للمصابين.

توفير وسائل الحماية

وأشار إلى أن الشركة منذ بدء التعامل مع جائحة كورونا اهتمت بتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين وقياس درجات الحرارة وعدم السماح بأى تجمعات والتشديد على العاملين بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة لجميع المترددين على الشركة، بالإضافة إلى التطهير المستمر للديوان ومقار المراكز وكافة جهات العمل.