صور.. انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي بالقليوبية، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة، أعلى كوبري المنصورة، وانتقل رجال المرور لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي، وانتقل العميد عبد العظيم سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور المحافظة، وتبين انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري المنصورة محملة بالأسمدة.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وفتح الطريق أمام السيارات، وأزيلت المعوقات الموجودة كافة به.

وفي وقت سابق، شهد الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية حادثي تصادم؛ إذ انقلبت حمولة براميل جلوكوز في بنها، واصطدمت سيارة ملاكي بميكروباص في قليوب، بسبب السرعة.

نتج عن الحادثين شلل مروري بالطريق، ونجحت اجهزة المرور في رفع أثارهما، وإعادة الحركة، ونقل 5 مصابين لمستشفى قليوب.

وتحرر محضر بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني، لبيان آثار وملابسات الحادثين وأسبابهما.

وانقلبت براميل محملة بالجلوكوز، وانتقلت الأجهزة الأمنية، ورفع آثار الحادث، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بانقلاب براميل جلوكوز من أعلى سيارة نقل على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، عند كوبري الشموت.

وانتقل العميد عبدالعظيم سعيد، مدير إدارة المرور، ورفعت آثار الجراكن، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.

وفي قليوب تلقى العميد هشام دياب، وكيل مرور القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث المرور، بوقوع حادث تصادم بنطاق الوحدة المحلية بسنديون، بعد كوبري قلما الجديد.

إنتقلت اجهزة المرور وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي واتوبيس نقل ركاب بسبب السرعتة الجنونية اسفر عن 5 مصابين جري نقلهم لمستشفي قليوب وإعادة فتح الطريق للحركة المروروية