عاجل.. وفاة نقيب أطباء الجيزة السابق بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الأستاذ الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة السابق، والذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوڤيد 19"، ليصل إجمالي الوفيات بين الأطباء بكورونا إلى 218 شهيدا.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، قائلة: "نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإجتماعية: "لقد كان عاما مليئا بالفقد يا الله.. ربنا ارحم فقيدنا واغفر له وصبرنا على الفقد.. اللهم إنه كان عبدا طيبا مخلصا وصادقا.. اللهم أكرم مثواه وتقبله من الشهداء والصديقين".

جدير بالذكر أن جامعة بني سويف، كانت قد قررت إعفاء "أبناء شهداء الفريق الطبي كله من المصروفات الجامعية، تقديرا وعرفانا بما قدمه شهداء الجيش الأبيض، في أزمة كورونا".

وأصدر مجلس جامعة بني سويف قرارا بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبي كله "أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض والمعاونين" من المصروفات الجامعية، وأيضا تقديم منح مجانية لهم في البرامج الخاصة.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أنه تم اعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء في البرامج الخاصة في جامعة بني سويف وجاء قرار مجلس جامعة بني سويف كالآتي:

إعفاء أبناء الشهداء من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأطباء والتمريض وأعضاء الفريق الطبي المعاون من شهداء كورونا من المصروفات الدراسية وهو القرار الذي أصدرته الجامعة منذ 21 أغسطس الماضي.

ومن جانبها، ثمنت نقابة الأطباء ما قدمته جامعة بني سويف لأبناء شهداء الفريق الطبي كله وتقدمت بالشكر للأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأثنت على الخدمات والدور المجتمعى المتميز الذى تقدمه الجامعة للأطباء وأسرهم.

وكان مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، أصدر قرارا بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة؛ وذلك استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء دكتور حسين خيري لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب في جامعة عين شمس من أبناء شهداء الأطباء من المصروفات الدراسية.

وأرسل الدكتور المتيني بخطاب استجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه: "بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة؛ أتشرف بإحاطة سيادتكم أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق على المقترح المقدم من سيادتكم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء في جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها مصاريف البرامج الخاصة؛ وذلك عرفانا منا بما قدمه شهداؤنا من الجيش الأبيض".