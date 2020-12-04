وزير الخارجية الكويتي: مباحثات مثمرة حول الأزمة مع قطر

أعلن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة، عن إجراء مباحثات وصفها بـ"المثمرة"، بشأن حل الأزمة القطرية، وفق ما نقل التليفزيون الكويتي اليوم.

وقال الصباح إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمراراً للجهود التي يبذلها أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة مع قطر، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وأضاف: "وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".