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مصرع بائع خضار وإصابة والده في حادث تصادم ملاكي بـ"كارو" في القليوبية

كتب:

حسن صالح
03:50 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
جثة

جثة

شهد طريق "طوخ –شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، حادث تصادم مروع عند قرية عرب الحصوة؛ إذ اصطدمت سيارة ملاكي بـ"عربة كارو"، ما أسفر عن مصرع بائع خضار وإصابة والده.

ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين "عربة كارو" وسيارة ملاكي، على طريق "طوخ – شبين القناطر"، ووجود جثة ومصاب.

وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن الحادث وقع بين العربة والملاكي عند قرية عرب الحصوه.

 وأسفر الحادث عن مصرع "سيد. م. ا"، 21 سنة، بائع خضار، وإصابة والده، وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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