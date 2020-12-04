القبض على تكفيريين في تونس بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، أن قوات الأمن بولايتي قابس ومدنين، ألقت القبض على عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي.

وأوضحت الوزارة التونسية، في بيان، أن دورية تابعة لمصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بولاية مدنين، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري صادرة بحقه عدة أوامر ضبط وأحكام بالسجن.

وأضافت الداخلية التونسية، أنه جرى أيضًا إلقاء القبض على عنصر تكفيري بولاية قابس، صادر بحقه أحكام لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأنه.