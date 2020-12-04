عاجل.. السيسي يتفقد مشروعات الطرق بالقاهرة والجيزة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة / رمسيس وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبري السادس من أكتوبر، كما اطلع علي سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين في التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.

وناقش الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددا على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية.