لاعب بيراميدز مهدد بالإيقاف بسبب الزمالك

كشف محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عن أزمة جديدة فجرتها تصريحات رئيس الزمالك "المعزول"، بشأن توقيع نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، مع القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "لو وجد توقيع نبيل عماد دونجا، داخل خزائن نادي الزمالك، فسيكون اللاعب معرضا للإيقاف، بسبب توقيعه غير القانوني في الوقت الحالي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبطا بعقد مع نادي بيراميدز، لمدة موسمين".

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