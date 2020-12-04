أمريكا: نجحنا في عزل إيران.. ودول أخرى ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة، استطاعت عزل إيران، دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، موضحا أن كل دولة ترهب جيرانها، يجب أن تتوقف، مضيفا: "تعلمنا من الإدارة السابقة أن إعطاء إيران، الأموال لا يمكن أن يوقف سلوكها، وفهمنا أن إسرائيل، يجب أن تكون جزءا من الحل، وحاولنا منع تدفق الأموال إلى النظام الإيراني".

وأضاف بومبيو، في مداخلة له مع "حوار المنامة"، عرضتها قناة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة: "فرضنا عقوبات على الكثير من المسؤولين، ومنعناهم من الحصول على 7 مليارات دولار، باعترافهم بأنفسهم، ونقف مع العراق ولبنان في مواجهتهما لأذرع إيران، مثل حزب الله، الذي صنفته أغلب دول العالم على أنه منظمة إرهابية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "قتلنا قاسم سليماني، لنظهر لإيران الخط الأحمر، والإيرانيون يريدون عودة أمريكا للاتفاق النووي، ولكن يجب عليهم المساهمة في استقرار الشرق الأوسط، وتوقيع الاتفاق الإبراهيمي لم يكن يحدث لولا حملة الضغط القصوى على إيران، وهناك إجراءات جديدة تتخذ في المنطقة".

وأوضح: "واثق من أن دولا أخرى ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل، ويحولون الوقت الطويل للمقاطعة إلى حوار ولقاء، وهناك مؤثرون في العالم يعتقدون أن ما يحدث هو وهمي، ونحن طرحنا مقاربة مختلفة ولم نعتمد على المقاربة الكلاسيكية، ونعتمد على الجميع بما فيهم الفلسطينيين".

وأكد أن بلاده ضد الحزب الشيوعي الصيني، ولعقود أمل العالم في أن يكون هناك اقتصاد ليبرالي، وواشنطن أقنعت الدول للوقوف في صفها، وليس في صف الصين، لأن الأخيرة لا تعبر عن الحرية والديمقراطية.

وشدد: "ما فعلناه في الشرق الأوسط مهم، وكنت متفائلا بما حققناه، وتشجعت بالآمال التي رأيتها في عيون الشباب في الشرق الأوسط، وهذا يعني أن الاتفاق الإبراهيمي سيمضي قدما، وهو ليس مجرد اتفاق حبر على ورق، ولكن للسلام بين الشعوب، والتبادل المحترم بين أبناء إبراهيم، وهناك اتفاق على الاحترام المتبادل"، مضيفا: "دعونا نمضي قدما، دعنا نتخلى عن الأوهام السابقة، ونستمر في الضغط على إيران لمصلحتنا جميعا".