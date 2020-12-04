"تداعيات كورونا" وراء وقف استيراد السكر لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام، لمدة 3 أشهر، وهو القرار الذي نشرته "الوقائع المصرية"، ملحق "الجريدة الرسمية"، في عددها الصادر قبل قليل.

واستثنت الوزيرة من قراراها شرط الحصول على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، على أن تعتمد من وزير التجارة والصناعة، ووزير التموين والتجارة والداخلية، على أن يجري مراجعة هذا القرار بشكل دوري وفقاً لما يستجد.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار الوزيرة منذ قليل، على أن يعمل به اعتباراً من يوم أمس الخميس.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وعلى كتاب الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونشرت الوقائع المصرية، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنــــا.