عاجل.. الحكومة تستطلع رأي المصريين بشأن أفضل سبل مواجهة كورونا

تنفرد "الوطن"، بعد قليل، بنشر نتائج أحدث استطلاع رأي أجرته الحكومة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي جاء في تقرير أعده المركز تحت عنوان "رؤية المصريين لأزمة فيروس كورونا".

تضمن الاستطلاع رؤية المصريين لأفضل البدائل للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومن بينها: "فرض حظر تجوال"، و"وقف الدراسة".

وسنوافيكم بالنتائج الكاملة للاستطلاع بعد قليل.