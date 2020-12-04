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محمود مسلم

العثور على ذخيرة داخل سيارة منفذ عملية الدهس في ترير الألمانية

كتب:

(وكالات)
07:56 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
عناصر من الشرطة الألمانية

عناصر من الشرطة الألمانية

قالت مجموعة أر إن دي RND الإعلامية الألمانية، اليوم، إن رجال الشرطة، عثروا على ذخيرة حية في سيارة الشخص الذي دهس الثلاثاء الماضي، المارّة في أحد شوارع مدينة ترير الألمانية.

وأوضح فرانز ديتر أنكنر نائب رئيس شرطة ترير، إن رجال الشرطة لم يعثروا على سلاح يناسب الطلقات الموجودة في سيارة المتهم، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف أنكنر، أنه توجب على قوات الأمن إشراك خبراء المتفجرات نظرا لوجود صناديق من الورق المقوى في السيارة.

ولفتت الشرطة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى وجود شريك للمتهم، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الجاني.

وكانت الشرطة أكدت مساء الثلاثاء الماضي ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في ترير إلى 5 أشخاص، وإصابة نحو 15 شخصا بجروح.

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