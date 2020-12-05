"الفيبروميالجيا".. متاهة الوجع

كثيراً ما ارتبط مرض «الفيبروميالجيا» بالأوهام والدجل والخرافات، لأن البعض يصنفه كأحد أعراض السحر الأسود، لعدم وجود دليل واحد يؤكد أنه مرض، رغم ظهور أعراض متعددة له، وألم فى جميع مناطق الجسم، ولكن مع إجراء التحاليل يختفى أثر المرض من الدم، الأمر الذى يؤدى إلى التشكيك فى المريض حينما يقول إن به علة تمنعه عن العمل بشكل طبيعى، ما قد يؤدى إلى حدوث مشكلات لدى العديد من المرضى، فهذا ضاع حلم عمره بعدما فقد القدرة على الحركة بشكل طبيعى، وتلك تركت عملها كمعيدة بكلية الطب بعدما أفقدها المرض القدرة على النظر بإمعان فى الميكروسكوب.

المرضى: "للسرطان نهاية.. لكن هذا المرض لا ينتهى"

«الوطن» فتحت ملف مرضى الفيبروميالجيا ورصدت أوجاع تلك الفئة التى تعانى فى صمت دون أنين، لا أحد يتألم غيرهم، نظراً لطبيعة هذا المرض الذى يعتبره الكثيرون خفياً، ويرفض البعض الآخر الاعتراف به كمرض يحتاج لعلاج، لعدم توافر معلومات مؤكدة حوله، الأمر الذى يجعل المرضى فى حرج شديد أمام ذويهم، لعدم وجود دليل واحد على المرض، فجميع أعضاء الجسم سليمة والتحاليل الطبية تأتى بنتائج جيدة.

"الفيبروميالجيا"

عبارة عن اضطراب يصيب العضلات، ويصاحبه أعراض أخرى شديدة الألم الأمر الذى لا يظهر تأثيره من خلال الفحوصات الطبية والتحاليل.

يعتبر هذا المرض من الأمراض المؤلمة وذلك بسبب تأثيره على طريقة معالجة المخ لإشارات الألم الواردة من جميع مناطق الجسم، الأمر الذى يؤثر بالسلب على العضلات وكذلك الذاكرة.

تبدأ الأعراض فى الظهور بعد جراحة يجريها المريض أو الإصابة بعدوى أو صدمة جسدية ناتجة عن أمر معين، وكثيراً ما ارتبط هذا المرض بالنساء.

- لا توجد معلومات مؤكدة حول أسباب الإصابة بهذا المرض حتى الآن ولكن يعتقد البعض أنه قد يكون مرتبطاً بارتفاع مستويات بعض المواد الكيميائية فى المخ التى تكون سبباً رئيسياً فى تغير معالجة المخ والجهاز العصبى المركزى للألم.

المرض له أعراض نفسية تتمثل فى ضعف التركيز واضطرابات النوم، بالإضافة إلى تقلبات المزاج وكذلك الاكتئاب والخوف، الأمر الذى دفع البعض إلى تصنيفه كمرض نفس جسدى.