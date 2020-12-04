علا رامي تروج لمعبد دندرة في قنا: سياحة (صور)

نشرت الفنانة علا رامي، عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة من الصور داخل معبد دندرة بمحافظة قنا، وعلقت على الصور: "سياحة".

ولم تكن هذه المره الأولى التي تنشر فيها علا، صورا لها داخل أماكن سياحية في مصر، حيث تحرص على زيارة أحد الأماكن السياحية كل فترة، وتنشر عددا من الصور ترويجا للسياحة الداخلية.

وعرض مؤخرا، للفنانة علا رامي، مسلسل "حكايات بنات".

علا رامي بدأت التمثيل وهي في التاسعة من عمرها، والتحقت بمعهد الباليه الذي جعلها فنانة "متراكمة الخبرات" بحسب قولها في برنامج "صاحبة السعادة": "أيام معهد الباليه عشت حياة عسكرية بمعنى الكلمة، كنت بصحى الساعة 6 أروح المعهد عشان نبدأ الحصص الثقافية من الساعة 8 لـ11، وباقي اليوم لحد الساعة 9 رقص بأنواعه المختلفة".

اكتشفها الفنان يحيى العلمي، وشاركت في مسلسل رأفت الهجان، وشاركت في فيلمي "السمان والخريف" و"جريمة في الحي الهادئ"، ومثلت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" وهي حامل في الشهر السابع.

تزوج ابنها عمر خورشيد، من الفنانة ياسمين جيلاني، وقالت علا رامي، في لقاء مع منى الشاذلي، في برنامج "معكم" على قناة سي بي سي"، إنه على الرغم من فارق السن بينهما إلا أنها تشبهها بشكل كبير: "مواصفات العروس التي كنت أريدها لابني هي مواصفات ياسمين زوجته، وهو من كثر قربه مني، كان يريد واحدة تشبهني".