وفد مصري يقدم واجب العزاء لأسرة الصادق المهدي

قدم وفد، ممثلا عن حكومة جمهورية مصر العربية، واجب العزاء في فقيد السودان والأمة العربية والإسلامية رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ووصل الوفد، اليوم، منزل الراحل في حي الملازمين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، وكان في استقباله أسرة الإمام وقيادات حزب الأمة، وعلى رأسهم الرئيس المكلف اللواء فضل الله برمة، ونواب الرئيس والجهاز التنفيذي وقيادة شؤون "الأنصار" ممثلة في الدكتور عبدالمحمود ابوا، وجهازه التنفيذي وجماهير "الأنصار".

ونقل الوفد تعازي قيادة الدولة المصرية وشعب مصر وتقديرهم على الأدوار الفعالة التي كان يقوم بها الإمام الصادق المهدي، لتكوين علاقات متينة مع رموز السياسة والفكر والمجتمع بمصر، مما كان له عظيم الأثر في تعزيز العلاقات بين الشعبين.

من جانبه، تقدم اللواء عبدالرحمن الصادق، وصديق الصادق، والدكتورة مريم الصادق، بالشكر والتقدير للوفد المصري نيابة عن الأسرة. وشكر اللواء فضل الله برمة، الوفد، مؤكدا السير في علاقة مميزة بين الطرفين.

وأعرب الدكتور عبدالمحمود ابوا، باسم جماهير الأنصار، عن شكره وتقديره للوفد المصري.

وتوفي الصادق المهدي، في الإمارات، الشهر الماضي، والتي سافر إليها لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".