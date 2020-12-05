عاجل.. إصابة 6 أشخاص في انفجار خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بحروق متفرقة، بينهم مهندسان، فى انفجار وقع في خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية بحى شرق أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انفجار في خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية بحى شرق دائرة القسم ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والدفاع المدني والإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الانفجار جاء نتيجة خطأ فني من مهندس الشركة المنفذة، أدى إلى انفجار بلف بخار بمحطة الكهرباء.

نجم عن الانفجار إصابة 6 أشخاص، مهندسان و4 عمال وهم "جابر. س. ر" 39 عامًا، و"محمد. ا.ا" 37 عامًا، و"إبراهيم. ا.ا" 24 عامًا، و"جمال. م. هـ" 28 عامًا، و"عبدالحميد. س.س" 18 عامًا، و"حسام. ح.ع" 30 عامًا." بحروق شديدة، تم نقل ثلاثة منهم لمستشفى الإيمان و3 لمستشفى خاص للحروق في الزهراء.

وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.