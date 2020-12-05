الهيئة الإنجيلية تشارك في الاحتفال بالمجهودات التطوعية لمكافحة كورونا

تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم السبت، في الاحتفال بالمجهودات التطوعية لمكافحة جائحة "كوفيد-19" تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر.

وقال المركز الإعلامي للهيئة، إن المتطوعين قدموا مثالًا ملهمًا للتضامن ودمج الأفراد المهمشين بمجتمعاتهم والتخفيف من الأضرار الناتجة عن انتشار الجائحة، ومن هنا لعب العمل التطوعي دورًا مهمًّا وبارزًا خلال عام 2020 يستحق الاحتفاء به وإلقاء الضوء على نتائجه الإيجابية.

وأضافت الهيئة، أنه تم اعتماد شعار اليوم العالمي للمتطوعين هذا العام تحت عنوان "معًا نستطيع.. بالتطوع"، حيث شهد هذا العام احتياجًا شديدًا للمتطوعين في المستشفيات، ومخيمات الإغاثة والمرافق الطبية المختلفة، كما شهد احتياجًا لتطوير خطط ابتكارية تعمل على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الأفراد.

يُعقد الاحتفال هذا العام على مدار يومين متضمنًا سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى دعم جهود المتطوعين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التطوعية بالشكل الذي يمكنهم من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم وحماية المحيطين بهم من الأضرار النفسية والجسدية التي تصاحب أوقات الأزمات.

يذكر أن الطائفة الإنجيلية، أعلنت أنها تتابع عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد مصر، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

وبناء على اجتماع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، تقرر: "استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة لكل الاجتماعات والمناسبات، والتشديد والتدقيق في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، أما فيما يخص الجنازات لا يزيد عدد الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات)، وفيما يخصُّ الأفراح يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح، وتعليق جميع الزيارات الرعوية".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع والاطلاع على كل التقارير.