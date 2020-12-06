اليوم.. انطلاق فعاليات جيتكس دبي بمشاركة 60 دولة

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة الأربعين لمعرض أسبوع جيتكس للتقنية في الفترة بين 6 لغاية 10 ديسمبر من العام الجاري، ليكون بذلك الحدث الوحيد المتخصص في عالم التقنية والشركات الناشئة الذي يعقد فعلياً وليس افتراضياً.

وقال مركز دبي التجاري العالمي في بيان، يعقد في المركز بالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية 4 فعاليات أخرى تشمل معرض جيتكس لنجوم المستقبل، الحدث الحيوي للشركات التقنية الناشئة وعالم ريادة الأعمال، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومعرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك» و«ماركيتينغ مينيا» الحدث المتخصص في قطاع التسويق والإعلان.

سيعقد أسبوع جيتكس في 20 من قاعات المركز بمشاركة أكثر من 60 دولة عارضة، ويشارك في الحدث كبرى شركات التقنية في العالم وفي مقدمتها هواوي، و«هونيول» و«ريد هات» و«أفايا» و«لينوفو» و«كاسبركي» و«نوكيا» و«سيمانتيك.

معرض حيتكس هو معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات، وهو معرض تجاري ومعرض ومؤتمر سنوي لأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية يقام في دبي، الإمارات العربية المتحدة تحديدا في مركز دبي التجاري العالمي، بدأ المعرض في عام 1996، ومن ثم أصبح من أهم المعارض التقنية التي تقام في العالم وبالخصوص دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستقطب المعرض الكثير من الزوار وبالذات من مختصي تقنية المعلومات من أكثر من 144 دولة حول العالم.

تم إطلاق المعرض في عام 1981 باسم GITE واحتلت القاعة الأولى في مركز دبي التجاري العالمي، مع إطلاق ماك وورلد في معرض عام 1988، توسع جايتكس (تمت إضافة X الآن) ليشمل قاعتين في مركز المعارض، لعدة سنوات، ملأت الآن مجمع مركز دبي التجاري العالمي بأكمله، والذي يتكون حاليًا من 10 قاعات عرض تضم مليون قدم من مساحة العرض، استقبل جايتكس شوبر 2009 150،019 زائر يمثلون 121 جنسية.