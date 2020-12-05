موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدائرة المستديرة اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم السبت 5 ديسمبر الحالي، في إطار منافسات نهائي كأس مصر لموسم 2019-2020.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتُنقل المباراة التي تجمع الأهلي وطلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD، بتعليق أيمن الكاشف.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إدارة اللقاء إلى الحكم محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي، فيما يتولى محمد الصباحي مسؤولية الحكم الرابع، ويتواجد طارق مجدي كحكم للفيديو، ويعاونه محمود عاشور.

الأهلي يتطلع لتحقيق لقب الكأس

ويدخل الفريق الأحمر المباراة متطلعًا لتحقيق لقب الكأس وجمع الثلاثية هذا الموسم بعد بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، كما يطمح الفريق في استغلال تفوقه الكاسح على الطلائع في مواجهة اليوم لانتزاع اللقب.

وكان الأهلي قد التقى نظيره طلائع الجيش من قبل في 28 مباراة بالدوري وكأس مصر، ونجح الشياطين الحُمر في تحقيق الانتصار خلال 23 مناسبة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وأحرز الأهلي 61 هدفًا، بينما أحرز الطلائع 13 هدفًا.

ولم يلتق الأهلي بطلائع الجيش في كأس مصر إلا مرة واحدة، والتي كانت في نسخة موسم 2006- 2007، إذ واجه الأهلي طلائع الجيش في الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-1، وسجل ثلاثية الأهلي وقتها محمد أبو تريكة "هدفين"، والأنجولي فلافيو، بينما أحرز هدف طلائع الجيش، مهاجمه سامح العيدروسي.

سلبية مسحات جميع لاعبي الأهلي

جدير بالذكر أنّ الإعلامي أحمد شوبير أعلن سلبية جميع مسحات لاعبي النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم في نهائي كأس مصر.

قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

وأعلن بيتسو موسيماني، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش والتي ضمت 22 لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.