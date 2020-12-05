"الكهرباء" تدفع بـ4 فرق لتأمين لقاء الأهلي وطلائع الجيش بنهائي الكأس

أنهت شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية استعداداتها لتأمين واستقرار تغذية التيار خلال مباراة النادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب في نهائي مسابقة كأس مصر.

2 مولد احتياطي بقدرات كهربائية

وزودت الشركة استاد برج العرب بـ2 مولد احتياطي بقدرات كهربائية مختلفة إضافة إلى مولدين آخرين مجهزين تتبع إدارة الاستاد.

4 فرق متقدمة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة

وقال المهندس مدحت فودة رئيس الشركة، إن إدارة الطوارئ راجعت جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد إضافة إلى أعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، لافتا إلى أنه تم عمل مناورات بالمنطقة للتأكد من عدم قطع التيار مع الدفع بـ 4 فرق متقدمة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة ومواجهة أية أعطال طوال فترة المباراة.

الأولى بين شركات التوزيع في عدد المعاينات

وأشار فودة إلى إن الشركة انتهت من إجراء أكثر من 9000 معاينة لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية التي تم التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها على المنصة الإلكترونية للكهرباء طبقا لقرار مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الشركة تعتبر الأولى بين شركات التوزيع في عدد المعاينات التي انتهت من إجرائها تمهيدًا لقيام المواطنين بسداد المقايسات الخاصة بها لتركيب العدادات الكودية.

تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة

أوضح فودة أنه تم تشغيل الـ"داتا سنتر" الخاصة بالعدادات الذكية، إضافة إلى مركز التشغيل أيضًا بمنطقة سموحة مع القيام بطباعة الفواتير الخاصة بتلك العدادات.

وقال إن الشركة تنفذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من منظمة "الجايكا" اليابانية من خلال إنشاء مركز تحكم غرب الإسكندرية وتطوير مركز التحكم الإشرافي وتركيب 300 ألف عداد ذكي على مدار السنوات المقبلة.