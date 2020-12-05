هلالي: دمج متحدي الإعاقة أصبح واضحا في التعليم وفتح كليات جديدة لهم

قالت الدكتورة مها هلالي عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أشكال الدعم التي قُدمت لذوي الإعاقة كثيرة وجميعها مذكورة في القانون واللائحة التنفيذية الذي صدرت في عام 2018، وكان من المفترض أن يبدأ التنفيذ في أبريل 2019، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا 40 عاما منتظرين هذا القانون، لكن التنفيذ الملموس بالنسبة لهم هو استخراج بطاقة الإعاقة، لكن العدد أكبر بكثير من أن يستوعب استخراجهم جميعا مرة واحدة، وسيتم استيعابه تدريجيا.

وأضافت الدكتورة مها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، وبالتالي ستزداد أعداد المستفيدين بشكل كبير، لافتة إلى أن دمج فئة ذوى الإعاقة فى المراحل التعليمية أصبح واضحا وظهر ذلك من خلال المناهج الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وتستوعب أولادنا بشكل أحسن.

وتابعت، أنه يتم تدريب المدرسين أيضا ونأمل أن يكون هناك تطور أكثر بحيث يكونون على علم بمعرفة كيفية دمج الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة، مؤكدة أن هناك تطويرا للتربية الخاصة، بالإضافة إلى فتح كليات كثيرة للتعليم العالي لم تكن مفتوحة قبل ذلك لكن حاليا قدراتهم أصبح معترف بها.

وأشارت إلى أن نظام الدمج يأخذ بعض الوقت في البداية حتي يتم تهيئة الدولة وزيادة الوعي لدي المجتمع ككل ويكون التقبل أحسن للفئات ذوي الإعاقة وأنهم أيضا لهم مكانهم وسط المجتمع.

مها هلالي: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون "ذوي الإعاقة"

وقالت الدكتورة مها هلالي، عضو المجلس القومي لشؤن الإعاقة، في وقت سابق إن عام 2018 نتيجة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام الإعاقة أعطى اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بهم وإعطائهم حقوقهم، والتعريف بإنجازتهم.

وأضافت، أن خروج قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، وهو قانون متوائم مع القوانين الدولية، وهو أول قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد 42 عاما من إصدار قانون العمل، مع انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وهي المرة الأولى التي يصدر تجريم ضد أي تمييز لذوي الإعاقة.

واستكملت الدكتورة مها أن الإعاقة متواجدة في كل المجتمعات والطبقات، 15% من المجتمع واندماجهم مع المجتمع شيء ضروري للجميع، كي يعي الجميع كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، والدمج يعلم الجميع احترام الفروقات، وفقا للتنوع البشري.

وأضافت أن تأهيل ذوي الإعاقة، ورفع قدراتهم وتقديم الخدمات لهم، كي يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية أنفسهم، واكتشاف قدراتهم المختلفة.