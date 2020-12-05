"الداخلية" تنتهي من خطة تأمين نهائي كأس مصر.. والسماح بدخول 50 شخصا

انتهت وزارة الداخلية من وضع خطة تأمين مباراة نهائي كأس مصر التي يحتضنها استاد برج العرب، مساء اليوم السبت، وتقام بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، وبدأ ضباط وأفراد الأمن فى الانتشار فى محيطه بناء على الخطة الموضوعة، والتى تجري بالتنسيق مع الشركة "الأفريقية للأمن والحراسة"، التى تتولى التأمين داخل الاستاد.

ووافق الأمن على دخول 50 شخصا لحضور المباراة، بواقع 25 دعوة لكل فريق، ويعمل رجال الأمن على تأمين المباراة حتى نهايتها، وكذا مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز.

خطة "الدوائر الثلاث" التى وضعتها أجهزة الوزارة، تشمل الدائرة الأولى تأمين ملعب المباراة واللاعبين والممر، أما الدائرة الثانية فمسوؤلة عن تأمين المقصورة الرئيسية، وتقع مسؤولية تأمين أبواب الاستاد التي تستقبل اللاعبين وطاقم الحكام، وأعضاء مجلسي الإدارة لناديي الأهلي والطلائع، على عاتق الدائرة الأمنية الثالثة.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية على حساب الاتحاد السكندري بفوزه عليه 2-1، بينما تأهل الجيش عقب فوزه على الزمالك 3-1، بعد أن امتدت المباراة للوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق لقب الكأس وجمع الثلاثية هذا الموسم بعد بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، كما يطمح الفريق في استغلال تفوقه الكاسح على الطلائع في مواجهة الغد لانتزاع اللقب.

والتقى الأهلي نظيره طلائع الجيش، من قبل، في 28 مباراة بالدوري وكأس مصر، ونجح أبناء القلعة الحمراء في تحقيق الانتصار خلال 23 مناسبة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وأحرز الأهلي 61 هدفا، بينما أحرز الطلائع 13 هدفا.

ولم يلتق الأهلي طلائع الجيش إلا مرة واحدة في كأس مصر، وكانت في نسخة موسم 2006- 2007 حيث واجه الأهلي طلائع الجيش في الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-1، وسجل ثلاثية الأهلي وقتها محمد أبو تريكة "هدفين"، والأنجولي فلافيو، بينما أحرز هدف طلائع الجيش، مهاجمه سامح العيدروسي.