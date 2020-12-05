مساعد شيف يتهم طبيبين بالتسبب في وفاة زوجته أثناء ولادة قيصرية

اتهم مساعد شيف طبيبي أمراض نساء تخدير يعملان داخل مستشفى خاص بالمعادي بالتسبب في وفاة زوجته أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية أودت بحياتها، واتهمهما بالإهمال الطبي، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وبدأت النيابة التحقيق فى الواقعة باستدعاء مقدم البلاغ للاستماع لأقواله، كما طلبت النيابة الكشف الطبي الظاهري على الضحية أولا، واستدعت النيابة المشكو في حقهما لسماع أقوالهما في التهم المنسوبة إليهما فى محضر الشرطة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، يفيد بتلقيه بلاغا من "ح.ر"، مساعد شيف ومقيم إمبابة الجيزة، مفاده تضرره من طبيب نساء وتوليد وطبيب تخدير بمستشفى خاص بالمعادي، حيث كانت زوجته "هـ.م"، 22 عاما، ربة منزل، إلى مستشفى خاص بالمعادي لإجراء عملية ولادة قيصرية بالمستشفى سالف أنه عقب الولادة حدثت لها مضاعفات بسبب الإهمال الطبى، على حد قوله، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وتم نقلها إلى الرعاية المركزة لإسعافها و توفيت في الحال.

وباستدعاء الأطباء بمحضر الشرطة أنكر الطبيبان الواقعة، وحدثت مشادة كلامية بين المشكو فى حقهم ومحرر البلاغ وذلك بعدما طالب بالتحقيق في واقعة وفاة زوجته، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 8592 إداري المعادي وجارٍ إخطار النيابة العامة للتحقيق.