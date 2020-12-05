عنتيل الديلفري: كنت عايش ملك وكل يوم بطلع أوردرين.. واتحولت لمدمن

"كنت عايش ملك وكل يوم اطلع أوردرين".. كلمات نطق بها الشاب الثلاثينى "ع.د"، المتهم بملكية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يبدي من خلالها استعداده لممارسة الفجورمع السيدات بمقابل مادي وصل إلى 500 جنيها ووجبة كباب، وذلك خلال اعترافاته التي أدلى بها أمام جهات التحقيق.

وبدا المتهم واثقا من نفسه، بينما يحكي عن جريمته، كما ظهر فخورا برواياته وهو يقول: "كنت عايش ملك، كل اللي في نفسي كنت بجيبه، وبقيت مدمن للموضوع ده"، لافتا إلى أنه كان يهتم بصحته من خلال تعاطي المقويات والمكملات الغذائية.

ويوما بعد الآخر، وجد نفسه في حاجة لتناول جرعات من الأدوية المنشطة والمخدرة مثل الترامادول والتامول: "لحد ما صحتي باظت"، موضحا أنه كان مضطرا لمواصلة ما يفعله لأنه كان مبذرا وينفق بسخاء على ملابسه واحتياجاته التي تزايدت بمرور الأيام وتحول الى مدمن لنشاطه السري والأدوية المخدرة التي يتناولها.

عفريتة ورسالة غامضة

وأقر المتهم أنه كان يراسل السيدات بنظام رسائل "البرايفت" ثم يحدد الموعد ويتجه إليهن بموتوسيكل، مرتديا عفريتة (ملابس صيانة) وحقيبة أدوات صيانة الدش، لتمثيل إصلاح الدش حال تم ضبطه.

وقال إنه توصل لتلك الفكرة عندما أجرى حوارا مع إحدى السيدات وعرض عليها الأمر، فوافقت فأنشأ صفحة أخرى، وكتب عبارات غامضة مضمونها عرض خدماته الجنسية على السيدات عبر صفحته على "فيس بوك"، بمقابل مادى.

500 جنيه ووجبة كباب

وأشار المتهم فى التحقيقات إلى أنه تلقى طلبات عديدة فاعتقد أنهن سيدات يراسلنه على سبيل الهزار، لكن تبين أنهن جادات فبدأ في تلبية الطبات وكان يحصل على 500 جنيها ووجبة كباب أو يحصل على ثمنها، لافتا إلى أن حقيبته كان بها أصناف متعددة من الأدوية المقوية والمكملات الغذائية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي أن المتهم أطلق على نفسه "عنتيل ديليفري" وأسس صفحة على أحد المواقع الإلكترونية ينشر بها بعض العبارات يبدي خلالها استعداده لممارسة الفجور مقابل مبلغ مالي، وعقب اكتشاف الصفحة قام ضابط بمباحث الآداب بمراسلته واستدرجه إلى كمين في شقة والقبض عليه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية.

وتبين أنه مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأنشأ الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم".

وأحيل المتهم للتحقيق وتم تحريز هاتفه الذي يحتوي على المراسلات الجنسية التي جرت بينه وبين فتيات وتبين أنه عرض عليهن مماسة الفجور بمقابل مادي وبلا تمييز.