انتحار فتاة شنقا بأسيوط.. وأسرتها: لا نعلم السبب

عثر عدد من الأهالي على فتاة منتحرة شنقًا أعلى سطح منزلهم، بقرية فزارة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز القوصية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة فتاة منتحرة بقرية فزارة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى "إيناس.م"، 18 سنة، منتحرة شنقًا، وذلك بتعليق نفسها بحبل أعلى سطح المنزل، وبسؤال أفراد أسرتها أقروا أنهم فوجئوا بها منتحرة ولم يذكروا سببًا لذلك.

ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى القوصية المركزي، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانب آخر، عثر الأهالي قبل قليل بمنطقة نزلة عبد اللاه التابعة لحي شرق أسيوط على جثة متعفة لشخص مجهول الاسم والهوية، وجرى نقلها بواسطة الإسعاف إلى مشرحه مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة.