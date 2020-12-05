وزير خارجية إيطاليا يبدأ زيارة للجزائر تستغرق يومين

بدأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، زيارة عمل إلى الجزائر تستمر يومين، واستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم نظيره الإيطالي بمقر وزارة الخارجية، حيث عقدت جلسة مباحثات بين الوزيرين قبل أن ينضم لها أعضاء وفدي البلدين.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة، تعد الثانية من نوعها لوزير الخارجية الإيطالي إلى الجزائر خلال 2020، وتندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين الجزائر وإيطاليا.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن الزيارة ستشكل بالنسبة للطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة الاجتماعات المشتركة مستقبلا، خاصة الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021.

وأشارت الخارجية الجزائرية، إلى أن جدول أعمال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين يتضمن القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية والأوضاع في ليبيا ومالي.