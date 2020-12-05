هشام طاحون: نسعى لرفع وعي المواطنين بالأرصاد الجوية

قال اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن المهام الرئيسية للهيئة، تتلخص في رصد جميع عناصر الغلاف الجوى من حرارة ورطوبة ورياح وضغط جوى ورؤية وظواهر جوية، وقياس نسبة الأوزون ومتابعته، وقياس شدة الإشعاع الشمسي ومدته، وقياس درجة حرارة التربة على أعماق مختلفة، وتحليل جميع العناصر السابقة والتنبؤ بأحوال الجو خلال فترة زمنية قادمة وهذه الفترة تكون قصيرة أو طويلة حسب نوع التنبؤ، وإصدار الإنذارات والتحذيرات في حالة الطقس السيء وكذلك في حالة الظواهر الجوية الخطرة مثل العواصف الرعدية والرملية، والسيول، وتوفير البيانات المناخية للأعوام السابقة.

أهداف الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية:

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن التعاون مع السلطات المعنية لتعزيز وتطوير وسائل الإعلام المستهدفة لرفع مستوى الوعي بعلوم الأرصاد الجوية، تأتي على رأس أهداف عمل الهيئة، ويليها، تعزيز دقة المراقبة وجودة التوقعات الجوية للمساهمة في سلامة الحياة وحماية الممتلكات، وتخفيف آثار الكوارث الطبيعية، وتوفير معلومات دقيقة وإعداد الدراسات والتقارير المناخية لصناع القرار للمساهمة في الازدهار الاقتصادي وسلامة المواطنين، والسعى نحو رفع مستوى التدريب لبناء كوادر علمية مؤهلة تأهيلاً عالياً مع خبرة في المعايير الدولية.

دور الهيئة فى الحد من مخاطر الكوارث:

وقال إن دور الهيئة فى الحد من مخاطر الكوارث تتمثل في تحسين دقة وفاعلية التنبؤات عالية الجودة والإنذارات المبكرة بالمخاطر المتعددة، من المناطق المدارية إلى المناطق القطبية، وإسهامتها في الجهود الدولية للحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على المقاومة والوقاية، وكذا التصدي للمخاطر والأزمات.

دور الهيئة نحو خدمة حركة الملاحة والطيران:

وأضاف أن دور الهيئة نحو خدمة حركة الملاحة والطيران، يتلخص في تحسين قدرة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا على توفير خدمات عالية الجودة ومستدامة لدعم سلامة النقل الجوي وكفاءته وانتظامه وإدارته على نطاق العالم، مع مراعاة العوامل البيئية على النحو الواجب من خلال:

(أ‌) التعجيل بتنفيذ معايير الكفاءة والمؤهلات ونظم إدارة الجودة المشتركة بين منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)؛

(ب‌) مواكبة المتطلبات والتحديات المستجدة المتصلة بخطة الملاحة الجوية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالمجموعة 1 من تحديثات مجموعة نظام الطيران (ASBU) للمنظمة (ICAO)؛

(ج) دعم استدامة تقديم خدمات الأرصاد الجوية للطيران وتعزيز قدرة هذه الخدمات على التنافس من خلال تحسين آليات استرداد التكاليف وإعداد نماذج عمل.

الخدمات المختلفة التى تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

تهدف خدمات الهيئة إلى مراقبة التغيرات في الأجواء والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية من خلال شبكة واسعة من محطات الأرصاد الجوية المختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وإصدار التقارير الجوية، ومعايرة وصيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات العلمية المستخدمة في هذا المجال، والمشاركة في البحوث العملية على الغلاف الجوي، وتتمثل فى الأتى:

تأمين سلامة الطيران والملاحة الجوية.

تأمين سلامة النقل البري والبحري.

الأرصاد الجوية للقوات المسلحة.

التنبؤات العامة للجمهور.

قطاع الزراعة والري ومصادر المياه.

قطاعي البيئة والصحةقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

مراكز البحوث والتغيرات المناخيةودراسات تخطيط المدن الجديدة.