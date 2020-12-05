"الأعلى للإعلام" يكشف حيثيات وقف أسامة كمال: ألقى اتهامات دون دليل

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قام بإجراء الفحص اللازم في الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وعقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة ومن بينها جلسة مع "كمال" استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير قناة المحور.

وتابع المصدر: "انتهى المجلس إلى أن ما جاء بالحلقة قد شابه العديد من المخالفات حيث قام مقدم البرنامج بإلقاء اتهامات بإهدار المليارات دون دليل أو وثيقة تثبت تلك الاتهامات وهو الأمر الذي لا يعدو إلا أن يكون أقوالاً مرسلة بناء على رأيه الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة بقطاع الاتصالات، وهو من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الاتصالات.

وواصل: "وثبت للمجلس خلال إجراءات فحص الشكوى أن مقدم البرنامج غير مقيدًا بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين وغير حاصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامي".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن اليوم أنه بحث الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.