أستاذ بآداب كفر الشيخ عن المغالاة في أسعار كتبه: "خطأ وهنرجع الزيادة"

قال الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا، عميد كلية الآداب السابق بجامعة كفر الشيخ، إن ماحدث من رفع أسعار الكتب الخاصة بمواده، التي يدرسها لطلاب الكلية، خطأ من مركز التوزيع غير مقصود، مضيفا أنه جرى حل المشكلة تماما وسيجرى رد مبلغ الـ5 جنيهات للطلاب الذين اشتروا الكتب.

وأضاف علام لـ"الوطن"، أنه تم نشر الموضوع على الصفحة الرسمية لكلية الآداب، بدون الرجوع إلى أساتذة المادة والفرقة، وأن الموضوع يتلخص في أن المركز أخد نسبة توزيعه ٥ جنيات زيادة في سعر الكتاب من الطلاب، ونبهت عليه برد المبلغ الزيادة للطلبة، بمجرد معرفتي بالموضوع من أحد جروبات "فيس بوك".

وتابع عميد كلية الآداب السابق، أنه تواصل مع مسؤولي المركز وكتب لهم على "واتساب" مطالبا برد المبالغ للطلاب، مؤكدا أنه نبه على الطلاب بالذهاب للمركز واستراداد المبلغ، وفق ما قررته الجامعة من أسعار الكتب، مضيفا "زي ولادي ومرضاش بالاستغلال، أنا ملتزم بما تقرره الجامعة، وطلبت من الطلاب الذهاب واسترداد المبلغ".

وحذرت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، الطلاب من شراء الكتب الدراسية الخاصة بـ3 من اساتذة الكلية بسبب اكتشاف ارتفاع أسعارها، وذلك عبر منشور تحذيري لها على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الصفحة الخاصة بالكلية في منشورها، "بعد الاتفاق والتواصل مع إدارة الكلية ومتابعة مستمرة من السيد الأستاذ الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، على جميع طلاب قسم الجغرافيا الذين قاموا بشراء الكتب الخاصة بالدكتور عبدالله علام والدكتورة دعاء عوض، والموجودة في مركز النور، التوجه إلى المركز لاسترداد زيادة أسعار هذه الكتب".

وأضاف المنشور، "إدارة الكلية دائما ما تقف بجانب أبنائها الطلاب، والطالب الذي يتعرض لأي مشكلة في أسعار الكتب الدراسية عليه التوجه مباشرة لمكتب السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية".

وقال الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ"الوطن"، إنه رصد قيام 3 من السااتذة برفع أسعار الكتب الخاصة بهم من خلال طلاب ذهبوا لطلب دعم الكتب بسبب ظروفهم المادية، وإنه تحدث إلى الأستاذين المذكورين، وأكدا على أن مركز بيع الكتب هو من رفع الأسعار دون علمهما.