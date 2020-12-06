الإعلاميين: منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الاعلاميين، القرار رقم 21 لسنه 2020 بمنع ظهور اسامه كمال مقدم برنامج 90 دقيقه علي قناه المحور علي اي وسيله اعلاميه وعن مزاوله اي نشاط اعلامي لحين تقنين أوضاعه مع النقابة وفقا لنص المددتين (2-19) من قانون النقابه جاء قرار منع اسامه كمال من الظهور الإعلامي لاختراقة قانون النقابه وعدم تنفيذه القانون 93 لسنه 2016 .

كما أصدر نقيب الاعلاميين القرار رقم 22 لسنه 2020 والذى ينص على منع ظهور السيده ريهام سعيد مقدم برامج بقناه النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .

وقال بيان للنقابة منذ قليل إن هذا القرار جاء بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5/12/2020 واطلع علي تقرير المرصد الاعلامي بخصوص الحلقه التي قدمتها علي شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحه لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.