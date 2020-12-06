تركيب قطع موفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس بالمحافظات

بدأت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، تركيب قطع موفرة لاستهلاك المياه، بالمساجد والكنائس الأهلية، لتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك لدى المجتمع.

تركيب قطع موفرة فى مساجد وكنائس بني سويف

وقال المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إن مبادرة تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ علي مياه النيل، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح أنه جرى وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة، مشيرًا إلى قيام الشركة بتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه لجميع مساجد وكنائس بني سويف.

تركيب القطع الموفرة بمطروح

وأصدر المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تعليمات بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية الأوقاف بمطروح، لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بجميع المساجد الأهلية والكنائس بمحافظة مطروح.

أشار إلى أنه جرى بدء أعمال تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بـ696 مسجدا و7 كنائس.

تركيب 4500 قطعة موفرة بالفيوم

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه جرى البدء في تركيب 4500 قطعة موفرة لمياه الشرب، بدور العبادة داخل المحافظة، كدفعة أولى بالتعاون مع مجلس مدينة الفيوم، حرصا على كل نقطة مياه.

وأشار إلى أن القطع الموفرة الذكية صنعت خصيصا لهذا الغرض، وهو تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير، والتي تستخدم قدر حاجة الإنسان، لافتا إلى أنه جرى البدء بدور العبادة كونها أكثر الأماكن استخداما لمياه الشرب.

جدير بالذكر، أن القطع الموفرة للمياه لها العديد من الأنواع والأشكال التي تناسب كافة أنواع صنابير المياه، حيث توفر القطع بين 35% إلى 55% من استهلاك المياه.