3 اتهامات تنتظر "عنتيل الديليفري".. ومصادر: عقاب المتهم بالقانون رقم 10

3 اتهامات رئيسية يواجهها فني الدش "ع. د." الشهير بـ"عنتيل الدليفري"، الذي أنشأ صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبات المتعة الحرام عبر الإنترنت، إذ قالت مصادر أمنية وقضائية، إنه متهم بممارسة الفجور، والتحريض عليه، وبث مواد إباحية عبر صفحته على فيسبوك، وفقا للمراسلات والرسائل التى تم ضبطها على هاتفه عقب القبض عليه.

أضافت المصادر، أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، نص على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتابعت، بأن المادة 14 من ذات القانون، تنص أيضا على أن: "كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه"، مؤكدة أنه إذا ثبت أن المتهم، هو من كان يغوى السيدات طبقا للرسائل المتبادلة، فإنه يتحمل العقوبة كاملة وحده.

واعترف المتهم، أنه كان يراسل السيدات بنظام رسائل "البرايفت"، ثم يحدد الموعد ويتجه إليهن بموتوسيكل ومرتديا عفريتة "ملابس صيانة"، وحقيبة أدوات صيانة الدش، لادعاء قيامه بإصلاح الدش، إذا تم ضبطه.

وقال "عنتيل الدليفري"، إنه توصل إلى تلك الفكرة عندما أجرى حوارا مع لإحدى السيدات، وعرض عليها الأمر، الذي قابلته بالموافقة، فقام بإنشاء صفحة أخرى على "فيسبوك"، وكتب عبارات غامضة، مضمونها عرض خدماته الجنسية على السيدات بمقابل مادى.

وأشار المتهم، فى التحقيقات إلى أنه تلقى طلبات عديدة، فاعتقد أنهن سيدات يراسلنه على سبيل الهزار لكن تبين أنهن جادات، فبدأ فى تلبية الطبات، وكان يحصل على 500 جنيه، ووجبة كباب، أو يتحصل على ثمنها، لافتا إلى أن حقيبته كان بها أصناف متعددة من الأدوية المقوية والمكملات الغذائية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، أن المتهم أطلق على نفسه "عنتيل دليفرى"، وأسس صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، يقوم من خلالها بنشر بعض العبارات يبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور مقابل مبلغ مالى، وعقب اكتشاف الصفحة قام ضابط بمباحث الآداب بمراسلته، وباستدراجه إلى كمين فى شقة والقبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية.

وتبين أن المتهم، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، مشيرا إلى أنه أنشأ الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم".

وأوضح خلال استجوابه فى محضر الضبط، أنه اسس الصفحة فى البداية على سبيل المزاح، لكنه لاحظ وجود طلبات جادة بالفعل، فعرض الحصول على مقابل مادى ففوجىء بموافقة صاحبات تلك الطلبات على ذلك المقابل.

وأشار المتهم إلى أنه كان يستخدم موتوسيكل فى تنقلاته التى كانت تتم فى أوقات مختلفة من اليوم، وفى أماكن متنوعة، لافتا إلى أن آخر مرة استجاب لطلب على صفحته كانت لسيدة تبين لاحقا، أنها لم تكن سوى ضابط شرطة استدرجه وأعد له كمينا، وتم ضبطه.

وأحيل المتهم الشهير بـ"عنتيل الدليفري"، إلى التحقيق، وتم تحريز هاتفه الذى يحتوى على المراسلات الجنسية، التى جرت بينه وبين فتيات، وتبين أنه عرض عليهن مماسة الفجور بمقابل مادى ودون تمييز.