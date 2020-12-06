50 ماكينة تحصيل إلكتروني لدعم مراكز خدمة العملاء بمياه أسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مسؤولي بنك مصر بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة في إطار إجراءات توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وبنك مصر لتدعيم مراكز خدمة العملاء وسيارتي خدمة العملاء المتنقلة بعدد 50 ماكينة تحصيل إلكتروني posmachine كمرحلة أولى من مراحل التعاون المبرم في البروتوكول لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونية اللازمة لإنهاء إجراءات الخدمات المقدمة من شركة مياه أسيوط لأبناء المحافظة من خلال "المحفظة الإلكترونية.

تفعيل التحصيل عن طريق الكروت

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد أن توقيع البروتوكول يأتى فى اطار تفعيل الحكومة الإلكترونية والجاهزية لتفعيل التحصيل عن طريق الكروت.

وأكد حرص الشركة على النهوض بمستوى الأداء المقدم للعملاء والسعي الجاد لميكنة الخدمات والاستعانة بالأنظمة الإلكترونية التي ستوفر على العميل عبء الانتظار والازدحام وإهدار الوقت، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن ودون عناء.

تعاون مع 15 جمعية أهلية من أجل المواطن الأسيوطي

ووقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية للمشاركة في مجال التوعية المجتمعية في نشر الوعي والثقافة للحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأكد رئيس الشركة أن التعاون المشترك بين الشركة والجمعيات في عدة مجالات يأتي كمشاركة مجتمعية تقدمها الشركة كمؤسسة تساهم في البناء والتعمير الحضاري والتنموي لكل طوائف المجتمع.

ندوات توعية للمواطنين في مجال ترشيد استهلاك المياه

وأوضح أن مجالات التعاون بين الشركة ومختلف الجمعيات الأهلية تمثلت في عقد ندوات توعية للمواطنين في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لنشر الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشكل كافي حول أهمية الحفاظ على مقومات التنمية الأساسية، وبث روح المحافظة على شبكات المياه والصرف الصحي، وعدم إهدار هذه الموارد أو التعامل معها بصورة غير لائقة.

حوار مجتمعي قبل البدء في مشاريع المياه والصرف

وأضاف أنه يتم إجراء حوار مجتمعي قبل البدء في مشاريع المياه والصرف الصحي الجديدة لمعرفة آراء المواطنين ومعلوماتهم حول هذا المجال، ولمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم، وحثهم على المشاركة والحفاظ على المشروع ليجنوا أكبر فائدة منه.

وأشار إلى تنفيذ ورش سباكة منزلية خفيفة لتعليم ربات البيوت بعض من أصول السباكة الخفيفة لتكون قادرة على معالجة أي مشكلة تسبب إهدار للمياه بشكل سريع وبذلك تحافظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتدريبهم على كيفية تركيب القطع الموقرة لتقليل المياه المستخدمة في الأغراض المنزلية، وكيفية عمل الصابون من الزيوت المستخدمة لإعادة استخدامها بدلا من التخلص منها في الشبكات وما يتنج عن ذلك من أضرار.