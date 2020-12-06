لليوم الثاني.. رئيس اتحاد المحامين العرب: منعت من دخول المقر

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه تم منعه من دخول مقر الاتحاد، صباح اليوم، موجها استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولوزير الداخلية، لتمكينه من دخول المقر، بعد اقتحامه من قبل مجموعة من أعضاء المكتب الدائم للاتحاد وتعيين أمين عام جديد للاتحاد.

وقال عطية، في بث مباشر له من أمام مبنى الاتحاد: "قد يختلف البعض على من الأمين العام ومن عضو المكتب الدائم، بسبب الخلافات الحاصلة، لكن الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد، أنني أنا رئيس الاتحاد، ومن حقي التواجد به".

وكان مقر اتحاد المحامين العرب، بجاردن سيتي، شهد أزمة كبيرة ومناوشات بين طرفي الصراع داخله أمس، وتم استدعاء الأمن لمنع أية اعتداءات وإنهاء الأزمة، وبعد دخول رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، لمقر الاتحاد اليوم، تجمع عدد من أعضاء المكتب الدائم وانصار نقيب المحامين السابق سامح عاشور، محاولين منع رجائي من السيطرة على مقر الاتحاد، مما دفعه إلى رفض مغادرة الاتحاد.

وتجمع العشرات من المحامين أنصار رجائي عطية، لدعمه، إلا أن أنصار سامح عاشور، أغلقوا بوابة الاتحاد لمنعهم من دخول المقر، وسط اشتباكات لفظية بين الطرفين، شهد الاتحاد مشادات بين الجانبين دون تدخل من شركة الأمن المعنية بتأمين مقر الاتحاد، حتى الآن، مشيرا إلى أن "هناك عدد من البلطجية يتزعمهم عبد الجواد أحمد، المحامي في مكتب سامح عاشور، وعيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، وهي تريد الاعتداء عليّ"، على حد وصفه.

وتابع: "دخلت إلى الاتحاد طبقا لإجراءات مشروعة وبالاتفاق مع الجهات المعنية لحمايتي، كما منعت حشد المؤيدين لشخصي حتى لا تحدث صدامات وبسبب حرصي على عدم التردي إلى ما تردى إليه المحرض واتباعه وحتى أحافظ على صورة المحاماة ومنع سحب مقر اتحاد المحامين العرب من مصر".

وسبق أن أعلن رجائي عطية، استدعاء الأمن الوطني إلى مقر الاتحاد لمنع اقتحامه من قبل من وصفهم بالبلطجية.