عودة الحركة المرورية على كوبري الشموت في بنها

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على كوبري الشموت ببنها على الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، بعد تعطلها بسبب عطل في سيارة نقل أعلى الكوبري.

وانتقلت قوة مرورية لتنظيم الحركة المرورية للسيارات أعلى الكوبرى نتيجة الأعمال التي تتم بجوار الكوبري، في إطار المرحلة الثانية لتطوير الكوبري وإنشاء كوبري بديل للقديم المتهالك.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد بتكدس الحركة المرورية على كوبري الشموت.

انتقل العميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية إلى موقع البلاغ، وتبين توقف سيارة نقل بمقطورة أعلى الكوبري بسبب عطل مفاجئ بها ما أسفر عن تكدس الطريق المتجه إلى بنها ونظرا لأعمال البناء التي تتم في الكوبري للاتجاه القادم من بنها إلى شبرا الخيمة شهد الطريق زحاما شديدا.

انتقلت قوة مرورية للمكان وتم فتح الطريق وسحب السيارة، وفك التكدس على الطريق.

في وقت سابق شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة، وقائدي المركبات بدون رخصة تسير وقيادة، دراجات نارية غير مرخصة أسفرت الحملة عن تحرير 2457 مخالفة مرورية تم إرسالها لنيابات المرور المختصة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد سعيد مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بشن حملة مرورية مكبرة بشبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر.

أسفرت الحملة عن ضبط 2457 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 1051 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق مما يعوق الحركة المرورية، وضبط 53 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و 15 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير، كما تمكنت الحملة من تحرير 25 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة ،وحجز دراجة أخرى غير مرخصة، و تحرير 11 مخالفة ملصقات.

كما تمكنت الحملة من فحص 64 قائد سيارة تحت تأثير المخدر ثبت إيجابية اثنين منهم فقط وتم إحالتهم للنيابة العامة