وزير القوى العاملة يشارك في احتفال اليوم العالمي لذوي الهمم

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، في الاحتفال الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي والذي نظمته محافظة الأقصر في مدينة طيبة.

وكرم الوزير عددا من النماذج الناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينهم طفل كفيف حاصل على المركز الأول في حفظ القران الكريم حيث حرص الوزير على مصافحته وتشجيعه.

وحضر الاحتفال رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد عزوز ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفقد صباح اليوم عددا من المشروعات والمؤسسات في محافظة الأقصر في إطار جولته السريعة بالمحافظة.

وبدأت الجولة التى رافقه فيها ،محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، بزيارة جامعة الاقصر حيث كان فى استقبالهم الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد وزير القوى العاملة مركز التدريب المهني بمنطقة الرضوانية، والتابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، والذى يستهدف تدريب الشباب على الحرف الفنية الممثلة فى الخياطة والكهرباء والسباكة، وغيرها من الحرف.

وقال عبده هاشم ، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر أن مركز التدريب المهنى بمنطقة الرضوانية بدأت الأعمال الإنشائية عام 2006، إلا أن العمل توقف به خلال أحداث 2011، واستئنف مجددا بعدما انتهت جميع الأعمال التجهيزية به.

وأشار إلى أن المركز يعمل على تدريب الشباب على الحرف الفنية وتنمية قدراتهم ومهارتهم لتهيئة الفرص أمامهم للالتحاق بالعمل، وتلبية الاحتياجات عن زيادة الطلب على العمالة المدربة اللازمة للمشروعات الجديدة.

وأضاف هاشم انه تم منذ أيام افتتاح المركز بشكل تجريبي، ليستهل العمل به بإقامة دورة للتدريب على الخياطة لمدة 150 ساعة موزعة على مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدربا من شتى أنحاء الأقصر.