مقابر إسطنبول تفضح إحصائيات الصحة التركية عن وفيات كورونا

أعلنت إدارة المقابر التابعة لبلدية إسطنبول، تسجيل المدينة، 200 حالة وفاة أمس السبت، بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي يثير الشكوك حول بيانات وزارة الصحة التركية، حول أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء، والتي سجلت أمس، 196 حالة فقط في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن أمس السبت، تسجيل 31 ألفًا و896 حالة إصابة جديدة بالفيروس في تركيا، وكذلك ارتفاع حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و705 وفاة، بعد تسجيل 196 وفاة.

من جانبه، علق قوجة، على هذا الأمر قائلاً: "لدينا شهادة وفاة كما في السابق، وتحتوي بداخلها على بيانات تتعلق بشكل الوفاة وسبب الوفاة. يوجد بها أيضًا قسم للأمراض المعدية هنا. نحن نعلم أنه قبل مارس لم يجري ملء الشهادة بتلك البيانات كثيرًا".

وأوضح قوجة: "المكان الذي تجري فيه معالجة كل مريض تظهر عليه علامات العدوى هو الأمراض المعدية. الجزء الثاني هو سبب الوفاة. المتوفي بكوفيد مكتوب أنه كوفيد، بينما المتوفي بالتهاب السحايا مكتوب أنه التهاب السحايا. كوزارة، نحن لا نفعل ذلك، هذا هو الجزء الذي يملأه الأطباء. لكن هل كل مريض تظهر عليه علامات العدوى هو مريض كوفيد؟".